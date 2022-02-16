Роспотребнадзор просят снять ограничения на поставку импортных овощей и фруктов

В России торговые точки и производители пытаются добиться от Роспотребнадзора снятия ряда ограничений на поставку импортных овощей и фруктов в страну.

Представители нескольких отраслевых союзов для решения проблемы ввоза овощей и фруктов, в частности из Турции, Ирана и Китая, предлагают сократить количество проверок добросовестных поставщиков при условии, что в течение шести месяцев с их стороны не было нарушений.

Они выступили против того, чтобы по несколько раз исследовали на пестициды товары одного производителя, ввозимые разными импортерами. Еще одно их предложение – упростить процесс обмена документами между Федеральной таможенной службой, Роспотребнадзором, портовыми службами, экспортерами и импортерами, что позволит снизить сроки проверок.

Решить проблему с поставками овощей и фруктов поможет и учет в России нормативов по содержанию пестицидов, разрешенных к использованию в Европе. Отраслевые ассоциации уже обратились с соответствующей инициативой к первому вице-премьеру России Андрею Белоусову, пишут "Ведомости".

Напомним, российские магазины столкнулись с задержками поставок импортных овощей и фруктов. Как говорят представители ритейлеров, по некоторым позициям уже есть дефицит товаров. В портах в ожидании проверок Роспотребнадзора скопились сотни контейнеров с апельсинами, виноградом, перцем, гранатами и другими овощами и фруктами.