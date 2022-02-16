16 Февраля 2022
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Экономика В России
ремонт, школа, окна, нижневартовск (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Цены на отделку жилья за год увеличились до 35%

Ремонт квартир в России теперь обходится до 35% дороже в сравнении с 2021 годом.

Таковы данные участников стройотрасли. Стоимость увеличилась пропорционально как на косметическую, так и на капитальную отделку. Это произошло из-за роста цен на строительные и отделочные материалы, а также из-за удорожания услуг рабочих, в том числе из-за дефицита мигрантов. Отмечается, что около 50% строительных организаций столкнулись сегодня с нехваткой квалифицированных кадров.

Это связано не только с пандемией и оттоком рабочей силы из страны, но и с низкой квалификацией трудящихся в отрасли, отсутствием гарантий для сотрудников и нежеланием компаний инвестировать в обучение персонала.

Как говорят эксперты, сэкономить на ремонте можно, выбрав простой интерьер без излишеств, а также составив точный план всех работ, пишут "Известия".

Напомним, вице-премьер Марат Хуснуллин, отвечающий в правительстве России за стройку, поручил регионам собрать информацию о необоснованном повышении строительных материалов, в которых нет импортной составляющей.

Теги: жилье, стройматериалы, недвижимость



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