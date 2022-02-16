16 Февраля 2022
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Экономика В России
Коллаж, цифровой рубль (2020) | Фото: Накануне.RU

Стало известно, какие банки первыми успешно обменялись цифровыми рублями

ВТБ и Промсвязьбанк первыми из 12 банков пилотной группы перевели цифровые рубли между своими клиентами.

Эксперимент призван успешным. Для тестирования платформы цифрового рубля ЦБ РФ кредитные организации разработали специальные версии своих мобильных приложений, пишут "Ведомости".

Напомним, остальные участники пилотной группы планируют подключиться к тестированию платформы цифрового рубля после завершения доработок своих ИТ-систем.

Ранее выяснилось, что получать зарплату в цифровых рублях готовы только 11% россиян. 41% опрошенных категорически против получения зарплаты в новой форме валюты.

Теги: цифровой рубль, валюта, банки



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