АФК "Система" миллиардера Евтушенкова намерена купить производителя минеральной воды "Архыз"

Компания "Система телеком активы", входящая в АФК "Система" российского миллиардера Владимира Евтушенкова, подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о покупке 100% "Архыз оригинал" – производителя минеральной воды под брендом "Архыз".

"Система" хочет получить предварительное согласие на покупку производителя воды. В настоящее время заявление находится на рассмотрении ФАС, сообщает ТАСС.

"Архыз" — один из популярных брендов бутилированной воды в России. Его доля от оборота рынка в 2019 году оценивалась в 3%.

Напомним, АФК "Система" планирует инвестировать в развитие спутникового флота компании "Спутникс", приобретенной в 2021 году.