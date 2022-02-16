Forbes: российским компаниям прописали правила для переезда в "русские офшоры"

Российские власти придумали для отечественных компаний способ переехать в "русские офшоры" в Калининграде и Владивостоке.

В законопроекте об "автоматизированной упрощенной системе налогообложения" ко второму чтению появились поправки, одобряющие российским организациям приобретение статуса международной холдинговой компании (МХК).

До сих пор в специальные административные районы могли переехать только иностранные компании, которые получали статус международных холдинговых компаний, дающий при определенных условиях право на ряд налоговых льгот.

Согласно поправкам в законодательство, теперь такой статус могут получить и российские компании, которые созданы до января 2018 года, и на момент подачи заявки уже находятся на территории Калининграда или острова Русский.

При этом статус МХК можно будет получить только в том случае, если не возражают власти региона, где компания была зарегистрирована ранее.

В настоящее время МХК получает нулевую ставку при распределении дивидендов из России в пользу холдинга, возможность безналоговой продажи акций и долей в российских и иностранных компаниях при доле владения более 15% и сроке владения более одного года и т.д., пишет Forbes.

Напомним, компаниям планируется предложить дополнительные льготы, в частности понизить ставки по ряду налогов: на вывод капитала с 15 до 10%, а также на прибыль до 5%, на прибыль в виде дивидендов до 0%.