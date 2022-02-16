Названа стоимость полетов в космос для всех желающих

Американская Virgin Galactic 16 февраля начнет продажу билетов на коммерческие суборбитальные полеты на космическом корабле собственного производства.

Цена путевки начинается от $450 тыс. следует из пресс-релиза компании. Сначала в продажу поступит тысяча билетов на полеты, которые, как ожидается, будут проведены в течение 2022 года. Старты запланированы с космодрома в американском штате Нью-Мехико.

Длительность полета - около 90 минут. При этом в состоянии невесомости космические туристы проведут несколько минут.

Напомним, в июле 2021 года состоялся успешный суборбитальный полет миллиардера Ричарда Брэнсона, который успешно достиг высоты в 100 км на корабле Unity компании Virgin Galactic.