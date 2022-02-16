СМИ: суд разрешил Навальному свидание с женой

Следующее выездное заседание в ИК-2 Владимирской области по делу российского оппозиционера Алексея Навального состоится 21 февраля.

Эту дату суд выбрал с учетом того, что 16 февраля у политика назначено длительное свидание с женой, сообщает РБК.

Напомним, в исправительной колонии №2 в городе Покров Владимирской области 15 февраля началось выездное заседание Лефортовского суда Москвы. Он рассматривает дело Алексея Навального, который отбывает срок в ИК-2. В деле шесть эпизодов.