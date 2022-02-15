Тиктокера Даню Милохина сбил велосипедист

Тиктокера Даню Милохина сбил велосипедист в центре Москвы.

Популярный блогер выходил из своего роскошного "Майбаха", когда попал под колеса велосипеда. Велосипедист и прохожие предложили Милохину помощь и даже собирались звонить в "скорую", но тот уже спешил использовать ситуацию как повод для хайпа. Тиктокер тут же опубликовал в соцсетях разбитую бровь и многочисленные ссадины, чем вызвал живейший интерес своей аудитории, которая принялась гадать, кто избил Милохина.