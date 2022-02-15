Макрон призвал Путина не признавать независимость Донбасса

Президент Франции Эммануэль Макрон просит российского коллегу не признавать независимость Донбасса, передает CNN со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

"Мы сохраняем бдительность и просим [Путина] не выполнять просьбу Госдумы", — заявил представитель Елисейского дворца.

"Президент России сказал, что это парламентская инициатива, которую он не одобрил", - добавил представитель Макрона.

Напомним, сегодня Госдума приняла обращение к Путину с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР, хоть это и будет означать нарушение Минских договоренностей.

Сам Путин ответил уклончиво: "Буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений. И мы очень рассчитываем, что наши партнеры за океаном и в Европе окажут соответствующее влияние на киевские власти, и это решение будет найдено".