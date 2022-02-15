16 Февраля 2022
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Камила Валиева Этери Тутберидзе (2022) | Фото: Первый канал

Валиева не пришла на пресс-конференцию после проката на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева, лидирующая после короткой программы на Олимпиаде в Пекине, не пришла на пресс-конференцию после проката. По данным портала "Чемпионат", решение было принято Олимпийским комитетом России.

Ранее журналисты пытались задавать Валиевой вопросы о допинге, когда она находилась в микст-зоне после тренировок, однако спортсменка не стала на них отвечать.

Между тем, иностранный журналист задал вопрос о том, принимала ли Валиева допинг, ее коллеге по команде Анне Щербаковой (она занимает промежуточное второе место). Спортсменка отказалась говорить об этой ситуации.

Напомним, у Валиевой обнаружилась положительная допинг-проба за декабрь 2021 года. МОК, ISU и WADA попытались запретить ей участвовать в Олимпиаде и подали жалобу в спортивный арбитраж, но суд решил, что россиянка может продолжить выступление. Тем не менее, решение по этой ситуации еще предстоит вынести суду, так что даже если она выиграет медаль, то может затем лишиться награды.

Теги: камила валиева, олимпиада в пекине, пресс-конференция, анна щербакова



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