В Сочи 10 тысяч человек остались без воды из-за аварии на водопроводе

В Лазаревском районе Сочи вечером во вторник произошла авария – прорыв подземного водопровода на улице Декабристов. В результате без воды осталось около 10 тыс. человек и пять социально-значимых объектов.

"Учебные и дошкольные учреждения работают в штатном режиме, учебный процесс не нарушен. Для подвоза воды спланировано три автоцистерны", - сообщили в региональном управлении МЧС.

В городском "Водоканале" сообщили, что прорыв произошел на магистральной сети диаметром 500 мм. Под отключение попали поселки Лоо, Уч-Дере, Дагомыс, Сергей-Поле и микрорайон Лазурный берег.

"Работы осложняются рельефом местности, а также близким расположением к проезжей части. При этом специалисты намерены завершить необходимый комплекс работ до полуночи сегодняшнего дня. С целью обеспечения населения питьевой водой организовано курсирование автоцистерн, которые будут менять места своей дислокации в зависимости от поступающих заявок", - сообщили в "Водоканале".