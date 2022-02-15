Петербург достиг стопроцентного коллективного иммунитета к COVID-19 - власти

Власти Санкт-Петербурга заявили о достижении городом стопроцентного коллективного иммунитета к COVID-19. Они ссылаются на данные Минздрава. "Учитываются и переболевшие, и люди, которые привиты", заявил первый замглавы городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Чиновник рассказал, что полную вакцинацию прошли 3,14 млн человек, но 800 тыс. из них уже считаются потерявшими иммунитет из-за давности прививки, а ревакцинацию прошли только 240 тыс. горожан.

Стоит отметить, что "стопроцентный коллективный иммунитет" не "мешает" городу оставаться в тройке лидеров по стране по заболеваемости коронавирусом. Так, сегодня Санкт-Петербург хоть и находился на третьей позиции по числу заболевших за сутки, а все равно прирос на 7091 новый случай.