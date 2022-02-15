15 Февраля 2022
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Экономика В России
Казбек Тайсаев (2022) | Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Профсоюзы дали совет депутату, предлагающему россиянам отказаться от 13-й зарплаты ради независимости ЛДНР

В Федерации независимых профсоюзов России прокомментировали слова депутата-коммуниста Казбека Тайсаева о том, что россияне готовы отказаться от 13-й зарплаты и не только ради признания независимости ЛНР и ДНР.

Замглавы ФНПР Александр Шершуков посоветовал парламентарию начать с себя и отказаться от своей депутатской зарплаты, а потом все-таки провести соцопрос – насколько его представления об избирателях соответствует реальности.  

"Вероятно, он в состоянии отказаться от этой [думской] заработной платы, потому что у него, наверное, есть иные источники дохода. У подавляющего большинства российских работников таких источников дохода нет. Ему имело бы смысл провести социологическое исследование хотя бы на уровне своих избирателей о подобной готовности", цитирует профсоюзного лидера Газета.Ру.

Также Шершуков отметил, что россияне и так уже многое принесли в жертву ДНР и ЛНР, поскольку непризнанным республикам  оказывается приличная помощь из российского бюджета. Также в республиках живет почти 800 тыс. обладателей российских паспортов, которые при этом не платят в России налоги.

"Конечно, русский народ, россияне являются народом жертвенным. И я могу сказать так, что, допустим, во время Великой Отечественной войны работавшие люди не получали часть своей заработной платы, а получали это в виде облигаций внутреннего займа. Во-первых, я бы хотел сказать, что сейчас войны нет. Во-вторых, помощь, которую Российская Федерация оказывает этим республикам совершенно правильная, она идет в том числе и за счет денег налогоплательщиков. И это уже та жертва, на которую пошли российские работники вполне сознательно", - отмечает профсоюзник.

Напомним, сегодня Госдума приняла обращение к президенту страны (за авторством Тайсаева) с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР. Против голосовали представители фракции "Новые люди". Они считают, что санкции, которые запад введет в отношении России в ответ, больно ударят по и без того слабой экономике, а избиратели вовсе не для этого выбрали депутатов Госдумы.

Теги: профсоюзы, россияне, доходы, зарплата, экономика, санкции, госдума, признание независимости



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