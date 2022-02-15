Путин и Шольц договорились подумать о решении проблемы с RT и DW

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц сегодня на переговорах в Москве договорились подумать о том, как решить проблему с запретом на вещание в ФРГ "дочки" российского государственного медиахолдинга RT и ответным запретом на работу в России Deutsche Welle. Об этом сообщил российский лидер.