15 Февраля 2022
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Владимир Путин, Маргарита Симоньян (2020) | Фото: kremlin.ru

Путин и Шольц договорились подумать о решении проблемы с RT и DW

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц сегодня на переговорах в Москве договорились подумать о том, как решить проблему с запретом на вещание в ФРГ "дочки" российского государственного медиахолдинга RT и ответным запретом на работу в России Deutsche Welle. Об этом сообщил российский лидер.

В ходе пресс-конференции после переговоров корреспондент RT задал вопрос Шольцу, а представитель DW – Путину.

Корреспондент RT предложила создать совместную рабочую группу, чтобы DW могла продолжить вещание в России, а RT в Германии.

Теги: владимир путин, олаф шольц, переговоры, rt, deutsche welle



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