Путин и Шольц договорились подумать о решении проблемы с RT и DW
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц сегодня на переговорах в Москве договорились подумать о том, как решить проблему с запретом на вещание в ФРГ "дочки" российского государственного медиахолдинга RT и ответным запретом на работу в России Deutsche Welle. Об этом сообщил российский лидер.
В ходе пресс-конференции после переговоров корреспондент RT задал вопрос Шольцу, а представитель DW – Путину.
Корреспондент RT предложила создать совместную рабочую группу, чтобы DW могла продолжить вещание в России, а RT в Германии.