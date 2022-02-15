Путин – о вступлении Украины в НАТО: "Мы хотим решить этот вопрос прямо сейчас"

Россия не хочет ждать, когда Украина подготовится ко вступлению в НАТО и будет принята в блок, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с канцлером Германи Олафом Шольцем.

"Говорят, что в ближайшие годы Украины не будет в НАТО. Что значит "говорят"? Мы с вами должны понимать, что значит "говорят" в межгосударственных отношениях. Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще, ни на один дюйм в сторону российских границ. А сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома, обсуждается вопрос вступления Украины в НАТО. "Говорят", это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего. Примут ее, когда подготовят к этому? Для нас это уже может быть поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос прямо сейчас", - заявил президент России.

Ранее он высказывал опасения о том, что, став членом НАТО, Украина попытается "силой вернуть Крым", тогда начнется война между НАТО и Россией.