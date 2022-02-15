Путин рассказал, что ответит на просьбу о признании независимости ЛНР и ЛНР

Владимир Путин прокомментировал возможность признания независимости ЛНР и ДНР, о котором сегодня его попросила Госдума.

После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем президент России ответил на вопросы журналистов. По мнению главы государства, депутаты, принявшие сегодня решение об обращении к президенту, "ориентируются на общественное мнение и очень тонко его чувствуют".

"И совершенно очевидно, что в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их. И надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую сторону. Буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений. И мы очень рассчитываем, что наши партнеры за океаном и в Европе окажут соответствующее влияние на киевские власти, и это решение будет найдено", - заявил Путин.

Он также добавил: "Кто может ответить на то, как все будет складываться? Пока никто. Это зависит не только от нас. Но мы будем стремиться к тому, чтобы договариваться с нашими партнерами по тем вопросам, которые нами были поставлены, для их решения дипломатическим путем".

Также Путин сказал, что "Россия не хочет войны в Европе".

В свою очередь, Шольц сказал журналистам, что "признание Россией ДНР и ЛНР станет политической катастрофой и нарушением Минских договоренностей.