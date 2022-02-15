15 Февраля 2022
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Камила Валиева Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз (2022) | Фото: Первый канал

Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на Олимпиаде

Россиянка Камила Валиева лидирует после короткой программы на соревнованиях девушек-фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

Спортсменка получила за прокат 82.16 балла и стала первой, несмотря на не очень чистое исполнение самого дорого прыжка – тройного акселя, он стоял в композиции Валиевой первым.

Второе место занимает Анна Щербакова. Несмотря на то, что в короткой программе россиянки нет элемента ультра-си (тройного акселя), ей удалось набрать высокие баллы за счет абсолютного чистого исполнения. По словам фигуриста Алексея Ягудина, за несколько дней до старта у Щербаковой сломались коньки, и девушке пришлось на тренировках раскатывать новые, что обычно является крайне болезненным процессом для спортсменов.

Камила Валиева Этери Тутберидзе(2022)|Фото: Первый канал

Александра Трусова(2022)|Фото: Первый канал

Третья россиянка - Александра Трусова – поборолась за стартовый тройной аксель, но упала с него. Пока у спортсменки, которая с легкостью исполняет четверные прыжки, тройной аксель не является стабильным элементом. В итоге Трусова стала четвертой, пропустив вперед Сакамото Каори, японскую спортсменку, которая стала второй (после Щербаковой) из 30 участниц турнира, которые сегодня смогли чисто исполнить прокат короткой программы.

Александра Трусова(2022)|Фото: Первый канал

Анна Щербакова(2022)|Фото: Первый канал

Произвольную программу девушки представят в четверг, 17 февраля.

Теги: камила валиева, фигурное катание, олимпиада в пекине, анна щербакова, александра трусова



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