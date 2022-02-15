Камила Валиева занимает первое место после короткой программы на Олимпиаде

Россиянка Камила Валиева лидирует после короткой программы на соревнованиях девушек-фигуристок на Олимпиаде в Пекине.

Спортсменка получила за прокат 82.16 балла и стала первой, несмотря на не очень чистое исполнение самого дорого прыжка – тройного акселя, он стоял в композиции Валиевой первым.

Второе место занимает Анна Щербакова. Несмотря на то, что в короткой программе россиянки нет элемента ультра-си (тройного акселя), ей удалось набрать высокие баллы за счет абсолютного чистого исполнения. По словам фигуриста Алексея Ягудина, за несколько дней до старта у Щербаковой сломались коньки, и девушке пришлось на тренировках раскатывать новые, что обычно является крайне болезненным процессом для спортсменов.

Третья россиянка - Александра Трусова – поборолась за стартовый тройной аксель, но упала с него. Пока у спортсменки, которая с легкостью исполняет четверные прыжки, тройной аксель не является стабильным элементом. В итоге Трусова стала четвертой, пропустив вперед Сакамото Каори, японскую спортсменку, которая стала второй (после Щербаковой) из 30 участниц турнира, которые сегодня смогли чисто исполнить прокат короткой программы.

Произвольную программу девушки представят в четверг, 17 февраля.