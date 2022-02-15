Ниже МРОТ: в Госдуме займутся ситуацией с размером ставок школьных учителей

В Госдуме создадут межфракционную комиссию, которая займется вопросом повышения размера ставок школьных учителей. Поручение сегодня дал спикер палаты Вячеслав Володин, тему согласились обсудить и в профильном комитете по образованию.

Вопрос подняла глава комитета ГД по делам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ). Она напомнила, что на совещании в Госдуме 9 февраля Минпросвещения озвучило потрясающую в плохом смысле слова цифру: у 76% учителей "зарплата ниже МРОТ". Володин уточнил, что речь идет не о "зарплате", а о ставке, помимо которой учитель получает еще надбавку (или часто вообще работает на несколько ставок). Тем не менее, спикер признал вопрос важным: "Президент неоднократно поручал министерствам профильным решить вопрос со ставками".

Останина предложила депутатам взять инициативу в свои руки, раз Минпросвещения не может ничего сделать. Депутат полагает, что межфрационная группа могла бы решить проблему.

Председатель комитета ГД по образованию Ольга Казакова, правда, сначала возразила, мол, у "Единой России" (в которую она входит) уже есть такая группа. На что Володин высказал замечание: Казакову спросили как руководителя комитета, а не как представителя партии. Тогда она согласилась, что "тему надо поднять" и создать группу, в которую войдут представители всех партий палаты.