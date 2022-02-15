Ту-22М3 и МиГ-31К с "Кинжалами" перебазированы в Сирию

Российские истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и дальние бомбардировщики Ту-22М3 прибыли на базу Хмеймим в Сирии.

Авиация будет участвовать в военно-морском учении межфлотской группировки ВМФ в восточной части Средиземного моря, сообщили в Минобороны РФ.

По данным СМИ, за учением ВМФ РФ наблюдают авианосные группы НАТО.

Ранее истребитель МиГ-31 с ракетой "Кинжал" сняли на видео в небе над Калининградской областью. На кадры попал момент, когда МиГ-31 заходил на посадку на аэродроме Чкаловск. Forbes назвало размещение в Калининградской области МиГ-31К "предупреждением НАТО".