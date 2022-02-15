По маршруту "Екатеринбург - Верхняя Пышма" будут курсировать трамваи "Львенок"

Поставкой низкопольных трамваев для маршрута Екатеринбург - Верхняя Пышма займется российский разработчик и производитель современного городского электрического транспорта - компания "ПК Транспортные системы". О выборе поставщика Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Мовиста регионы", добавив, что соглашение было подписано с ООО "Верхнепышминский трамвай", входящим в группу "Мовиста Регионы".

В рамках договора, производитель должен предоставить 11 односекционных полностью низкопольных трамваев модели 71-911ЕМ "Львенок" до 1 июня 2022 года.

"Предполагается, что на новых трамваях 9 км расстояния между конечными остановками маршрута пассажиры будут преодолевать всего за 25 минут. В дальнейшем, при необходимости, город может продлить эту ветку до других близлежащих городов и таким образом улучшить транспортную доступность всей агломерации в целом", - рассказал генеральный директор "Мовиста Регионы" Александр Советников.

В новом электротранспорте установят интерактивное управление, наружную систему видеоконтроля за посадкой и высадкой пассажиров, а также слежения за ситуацией на дороге. Салон будет оборудован USB-розетками для зарядки мобильных устройств, передовым медиакомплексом и современной системой климат-контроля.

Проект реализуется в рамках комплексной модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях по поручению главы государства Владимира Путина. Концессионное соглашение сроком на 11 лет было подписано было подписано в мае прошлого года между правительством Свердловской области и ООО "Верхнепышминский трамвай".

Напомним, что односекционные трамвайные вагоны "Корсар" того же производителя ПК "Транспортные системы" были представлены на Иннопроме в прошлом году. Тогда представитель компании и сообщил Накануне.RU, что 11 трамваев может быть доставлено в Свердловскую область в рамках концессионного соглашения.