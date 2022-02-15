Госдума проверит, как правительство контролирует число детей мигрантов в российских школах

Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) призвал профильный комитет палаты запросить у Минпросвещения и правительства информацию о числе детей мигрантов в российских школах.

Он сообщил о резонансном случае, произошедшем в школе на окраине Самары. Там дети мигрантов избили девочку. Правда, после родители нападавших мальчиков извинились перед семьей пострадавшего ребенка, тем не менее, тема дисбаланса в школах вновь всколыхнула СМИ и соцсети. Матвеев заявил, что в упомянутой школе, как оказалось, дети мигрантов составляют 60%. Депутат напомнил, что весной прошлого года президент России давал поручение проконтролировать число детей мигрантов в школах, но этого, видимо, не произошло.