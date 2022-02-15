Удивительно, что "единороссы" предложили альтернативный проект, но в итоге поддержали КПРФ, - Авксентьева

15 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Сардана Авксентьева (2021) | Фото: пресс-служба Госдумы России

Удивительно, что "единороссы" предложили альтернативный проект, но в итоге поддержали КПРФ, - Авксентьева

Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева выразила удивление, которое сегодня в нижней палате парламента испытали многие при голосовании по постановлению о независимости ЛНР и ДНР (в частности, была заметна такая реакция у спикера Госдумы Вячеслава Володина).
Читайте также:

Напомним, обсуждались два альтернативных проекта постановления об обращении к президенту России с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР. КПРФ предлагала не медлить с обращением, а "Единая Россия" предложила сначала проконсультироваться с МИДом, поскольку признание независимости Донбасса нарушает Минские договоренности. В "Единой России" при этом заявили, что консолидированной позиции по фракции на счет постановления не принимали, каждый должен голосовать как хочет. В итоге проект коммунистов победил с перевесом в 41 голос.

"Удивительно, что сами "единороссы" предложили альтернативный проект обращения, но в итоге поддержали КПРФ. Мы с таким решением не согласны. Вправе ли мы решать за жителей Донецка? Превращать их землю в поле битвы между Радой и Госдумой? Скажут ли нам за это "спасибо"? Думаю, нет", - написала Авксентьева в Telegram-канале.

"Главная задача Госдумы – борьба с бедностью. На этом фронте побед не видно. Тем привлекательнее для некоторых политиков военная риторика и поиск внешнего врага. Но разве на прошлых выборах людям обещали новую войну? – задается вопросом депутат. - Люди хотят спокойной жизни. Хороших врачей и учителей, достойных зарплат, понятных перспектив. Они ждут от нас решения проблем а не потрясания кулаками. Давайте сосредоточимся на этой работе, а МИД пусть занимается своим делом. Советчиков им хватает и без нас".

Теги: сардана авксентьева, госдума, признание независимости, единая россия, кпрф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3928

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети