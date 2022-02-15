Удивительно, что "единороссы" предложили альтернативный проект, но в итоге поддержали КПРФ, - Авксентьева

Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Сардана Авксентьева выразила удивление, которое сегодня в нижней палате парламента испытали многие при голосовании по постановлению о независимости ЛНР и ДНР (в частности, была заметна такая реакция у спикера Госдумы Вячеслава Володина).

Напомним, обсуждались два альтернативных проекта постановления об обращении к президенту России с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР. КПРФ предлагала не медлить с обращением, а "Единая Россия" предложила сначала проконсультироваться с МИДом, поскольку признание независимости Донбасса нарушает Минские договоренности. В "Единой России" при этом заявили, что консолидированной позиции по фракции на счет постановления не принимали, каждый должен голосовать как хочет. В итоге проект коммунистов победил с перевесом в 41 голос.

"Удивительно, что сами "единороссы" предложили альтернативный проект обращения, но в итоге поддержали КПРФ. Мы с таким решением не согласны. Вправе ли мы решать за жителей Донецка? Превращать их землю в поле битвы между Радой и Госдумой? Скажут ли нам за это "спасибо"? Думаю, нет", - написала Авксентьева в Telegram-канале.

"Главная задача Госдумы – борьба с бедностью. На этом фронте побед не видно. Тем привлекательнее для некоторых политиков военная риторика и поиск внешнего врага. Но разве на прошлых выборах людям обещали новую войну? – задается вопросом депутат. - Люди хотят спокойной жизни. Хороших врачей и учителей, достойных зарплат, понятных перспектив. Они ждут от нас решения проблем а не потрясания кулаками. Давайте сосредоточимся на этой работе, а МИД пусть занимается своим делом. Советчиков им хватает и без нас".