15 Февраля 2022
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Политика Челябинская область
ОМОН (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске суд подтвердил взыскание 2,18 млн со сторонников Навального

Челябинский областной суд оставил без изменения решение Центрального районного суда, взыскавшего с участников несанкционированных шествий ущерб в размере 2,18 млн руб. по иску регионального ГУ МВД, передает корреспондент Накануне.RU.

Ответчиками выступают активисты: Артем Яумбаев, Александр Копьев, Мария Макарова, Олег Шамбуров и Павел Струнин. По мнению истца, именно они являлись организаторами незаконных шествий в поддержу Навального 23 и 31 января 2021 года в Челябинске. Истец просил взыскать солидарно с ответчиков в пользу регионального ГУ МВД затраты на выплату денежных компенсаций за выполнение служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени и расходы на ГСМ.

5 октября прошлого года Центральный районный суд удовлетворил иск областного ГУ МВД и постановил взыскать с участников несанкционированных шествий 2,18 млн руб. В частности, с Яумбаева и Шамбурова солидарно взыскано 1,4 млн руб., с остальных – 772 тыс. руб. Ответчики в апелляционной жалобе просят отменить решение суда. Они считают, что их признали организаторами несанкционированных акций необоснованно. Митинг был мирным, а вред причинён не участниками, а "истцом самим себе". Они полагают, что были нарушены их конституционные права на свободу собраний.

Выступая в судебном заседании, адвокат Андрей Лепехин заявил, что нет обоснования того, для чего региональный ГУ МВД вывел 600 человек и задействовал автотранспорт. Он отметил, что расходы на работу полицейских уже заложены в бюджет. "Нет ни одного обоснования и суд все равно принимает такое решение. Просто потому что дело политизировано. По всей России вдруг только по отношению к этим митингам полиция решила взыскать. Абсолютно однотипные иски по всем городам, где прошли эти митинги. И суды идут навстречу, но не везде", - заявил.

Представитель ГУ МВД заявил, что с апелляционной жалобой не согласен, считает решение суда законным и обоснованным.

Суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил её без удовлетворения, а решение суда без изменения.

Напомним, 23 и 31 января 2021 года в Челябинске прошли несогласованные акции сторонников Навального. После акций протеста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 УК (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). В декабре того же года уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. К настоящему времени все ответчики по иску ГУ МВД, за исключением Шамбурова, покинули Россию.

Теги: Навальный, иск, незаконная акция



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