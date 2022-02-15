Рада призвала мир не признавать ДНР и ЛНР

Верховная рада проголосовала за обращение к ООН, Еврокомиссии, Европарламенту, парламентским ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, правительствам и парламентам стран мира о непризнании ДНР и ЛНР.

Рада призвала мир осудить какие-либо действия России, направленные на признание ДНР и ЛНР и ухудшение ситуации с безопасности в мире и на Украине. Также парламент призывает провести срочное заседание Совета Безопасности ООН и ввести новые санкции против России.

В обращении постоянно говорится о том, что Россия "вторглась" на Украину, "оккупировала" Донбасс, "блокирует" порты на Черном море. Поэтому Рада призывает поставить под вопрос пребывание России в составе постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Интересно, что обращение поддержали почти все фракции в полном составе, кроме фракции "Оппозиционной платформы - за жизнь".

Сегодня Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к президенту России о признании независимости ЛНР и ДНР.

Как написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Telegram, "признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств".

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что признание ДНР и ЛНР будет означать выход России из Минских соглашений.