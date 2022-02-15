Россия нарушит международное право, признав ЛНР и ДНР, – генсек НАТО

Россия нарушит международное право, если признает независимость самопровозглашенных республик Донбасса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Также он считает, что признание ЛНР и ДНР со стороны России усложнит урегулирование в рамках Минских соглашений.

Напомним, сегодня Госдума приняла решение обратиться к президенту России с просьбой о признании независимости ЛНР и ДНР. Депутаты при этом признали, что это нарушит Минские договоренности, но оглядываться на этот факт они не видят смысла, поскольку соглашение все равно не игнорируется украинской стороной.