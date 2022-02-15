Россия отказалась от участия в консультациях ОБСЕ по Венскому документу

Россия не будет принимать участие в консультациях по Венскому документу, которые Киев запросил у ОБСЕ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, пишет Regnum.

По его словам, Москва не собирается играть в политические игры.

Замглавы МИД напомнил, что западные страны не приложили усилий к запуску соответствующих процедур, когда Украина вела боевую операцию против Донбасса.

Напомним, ранее Украина запросила встречу с Россией и всеми государствами-участниками Венского документа в течение 48 часов для обсуждения ситуации с безопасностью.

"Если Россия всерьез говорит о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свое обязательство по обеспечению военной прозрачности в целях деэскалации напряженности и повышения безопасности для всех", - написал в своем Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.