15 Февраля 2022
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Политика
Москва (2018) | Фото: nakanune.ru

Россия отказалась от участия в консультациях ОБСЕ по Венскому документу

Россия не будет принимать участие в консультациях по Венскому документу, которые Киев запросил у ОБСЕ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, пишет Regnum.

По его словам, Москва не собирается играть в политические игры.

Замглавы МИД напомнил, что западные страны не приложили усилий к запуску соответствующих процедур, когда Украина вела боевую операцию против Донбасса.

Напомним, ранее Украина запросила встречу с Россией и всеми государствами-участниками Венского документа в течение 48 часов для обсуждения ситуации с безопасностью.

"Если Россия всерьез говорит о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свое обязательство по обеспечению военной прозрачности в целях деэскалации напряженности и повышения безопасности для всех", - написал в своем Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Теги: россия, обсе, венский документ



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