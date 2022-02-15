15 Февраля 2022
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Экономика В России
Ельцин Центр, открытие, Познер (2015) | Фото: Накануне.RU

Познер пожаловался министру транспорта на дорогие билеты "Аэрофлота" в Париж

Журналист Владимир Познер пожаловался министру транспорта России (и по совместительству экс-главе "Аэрофлота") Виталию Савельеву на дороговизну билетов по направлению Москва-Париж у национального перевозчика.

В программе "Познер" на Первом канале Савельев заявил, что группа "Аэрофлот", в которую входят также авиакомпании "Победа" и "Аврора", компенсирует "плоские" тарифы (например, на рейсах на Дальний Восток) за свой счет, не прибегая к бюджетным субсидиям и дотациям. На это ведущий возразил, что компенсация идет за счет средств на билеты на другие направления.

"Зато беря у меня, у пассажира. Когда я лечу во Францию не по себестоимости", - заявил Познер.  

"Вы как пассажир всегда сделаете свой выбор. Если будет дорого - вы поменяете компанию. Мы работаем в конкурентном рынке", - возразил Савельев.  

Теги: владимир познер, аэрофлот, цены, виталий савельев



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