В Екатеринбурге лже-турагент похитила более 500 тысяч рублей

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело лже-турагента, обвиняемой в мошенничестве. Как выяснили полицейские, женщина похитила у своих клиентов более 500 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, на скамье подсудимых оказалась 44-летняя жительница уральской столицы. Как показало расследование, еще в конце 2017 года она заключила фиктивные договоры по подбору и организации туров в Таиланд с тремя клиентами. Мошенница представилась им сотрудником турфирмы и уверяла, что действует от имени ее руководителя. Однако в реальности никакого отношения к данной организации она не имела, а имя директора и вовсе было вымышленным.

Тем не менее, потерпевшие, будучи лично знакомыми с обвиняемой, отдали ей от 160 до 250 тысяч рублей и даже получили приходные ордера. Однако ближе к новогодним праздникам, когда уже должны были состояться поездки, "турагент" вдруг перестала выходить на связь. Поняв, что их обманули, клиенты обратились в полицию.

В ходе следствия выяснилось, что сыщиками в 2018-2019 годах было выявлено еще около 20 аналогичных эпизодов деятельности данной женщины. В данный момент она отбывает пятилетний срок за мошенничество в колонии общего режима. Сейчас ее новое уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Екатеринбурге отдали под суд экс-главу турфирмы "Европа". 52-летнюю женщину также обвиняют в обмане клиентов.