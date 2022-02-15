15 Февраля 2022
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Политика Приволжский ФО Пермский край
платная парковка, парковка, зона платной парковки, знак (2018) | Фото: newstracker.ru

В Перми могут поднять стоимость платных парковок до 30 рублей и отменить льготы для жителей центра

В Перми могут поднять стоимость платных парковок, расположенных в центре краевой столицы. Об этом со ссылкой на начальника МКУ "Пермская дирекция дорожного движения" Максима Киса сообщает "РБК-Пермь"

"Планируем расширить зону платной парковки, а также выделить в зону платной парковки отдельную подзону в самом центре города, и увеличить стоимость до 30 руб. в час. Эта зона будет в самом центре: от Монастырской до Пушкина и от Сибирской до Попова", - приводит издание его слова.

При этом, для жителей центра парковку тоже предлагается сделать платной. Как заявил Кис, "неважно, с какой целью человек прибыл: жить, спать или работать. У всех должны быть одинаковые условия".

Проект был отправлен на доработку мэрии - эксперты отметили отсутствие обоснования предлагаемых размером скидок на абонементы и их влияние на городской бюджет. Также требуется обоснование шага изменения стоимости платных парковок – с пяти до 10 рублей. Экспертов заинтересовало и почему исключили максимальный размер платы за один час, установленный прежней методикой, в размере 50 рублей. Отсутствуют и правила мониторинга занятости парковочных мест.

Теги: парковка, центр, льготы, стоимость



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