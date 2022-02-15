15 Февраля 2022
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Происшествия В России
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

Живущего возле космодрома Плесецк россиянина заподозрили в госизмене

ФСБ потребовала арестовать заподозренного в госизмене мужчину из Архангельской области.

Ходатайство об аресте подозреваемого по статье 275 УК РФ поступило в Лефортовский суд Москвы.

Гражданин России Рамиз Намазов некоторое время имел статус индивидуального предпринимателя, следует из открытых данных.

По словам источника ТАСС, подозреваемый проживает неподалеку от космодрома в Плесецке.

Ранее в Приморье пенсионер был приговорен к 12 годам колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа. По данным суда, мужчина занимался сбором сведений о современных гидроакустических системах обнаружения подводных лодок, составляющих гостайну. Информацию он собирался передать представителю иностранного государства.

Теги: плесецк, госизмена, фсб



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