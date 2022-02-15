Сбер объявил о создании двух новых экосистем и холдинга электронной коммерции

Сбер объявил о структурных изменениях в своей знаменитой "экосистеме". Планируется, что реорганизация завершится к 1 июня этого года.

"Будут выделены экосистема для клиентов — юридических лиц (В2В-бизнес) и экосистема для клиентов — физических лиц (В2С-бизнес). Они будут работать в координации друг с другом и другими подразделениями и дочерними компаниями банка", - сообщили в Сбере.

Будет также создан холдинг электронной коммерции, который объединит инвестиции Сбера в компании СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЛогистика, СБЕР ЕАПТЕКА и СММ Ретейл, а также в совместное предприятие c VK — О2О-холдинг.