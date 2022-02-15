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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Картина ученицы Малевича стала в 10 раз дороже". Куйвашев подался в искусствоведы

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев высказался на счет порчи картины ученицы Малевича Анны Лепорской "Три фигуры" в "Ельцин-центре". В своих размышлениях губернатор занял сторону охранника, который и признался "в своих художественных способностях". По мнению Куйвашева, катастрофы не случилось, а картина теперь, напротив - стоит в разы дороже.

"Охранник Александр Васильев пририсовал фигурам на картине глазки. На него за это возбудили дело, называют вандалом, требуют посадить. А по-моему, катастрофы не случилось. Наверняка картина стала стоить в 10 раз дороже, потому что обрела новый смысл, прозрела. Такие истории ценятся аукционистами. Васильев не сделал ничего такого, за что его надо строго наказывать. Надеюсь, следователи, которые ведут уголовное дело, проявят к нему снисхождение. Все-таки Васильев — ветеран двух войн, афганской и первой чеченской, получил контузию. Сейчас это наивный человек, большой ребенок. Когда-то он нас защищал, и можно позволить ему немного оплошать", - написал губернатор.

Напомним, что "оплошностью" является порча картины, являющейся частью коллекции Третьяковской галереи, застрахованной на 75 млн рублей. На то, чтобы удалить с полотна маленькие глазки, нарисованные ручкой, реставраторам потребовалось 250 тыс. рублей.

Инцидент произошел еще 7 декабря. Изначально в полиции отказались возбуждать уголовное дело из-за незначительности ущерба. Министерство культуры направило жалобу в Генпрокуратуру на отказ в возбуждении уголовного дела и попросило переквалифицировать его по ст. 243 УК РФ с формулировкой "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ". Позднее полиция возбудила уголовное дело, а Минкультуры РФ решило выделить дополнительные средства музеям Свердловской области на усиление охраны своих произведений.

Позднее пенсионер рассказал, что подрисовать глаза героям картины ему предложили подростки, которые заявили, что это их рисунок. Охранник не усомнился в "детской руке" художника. В эфире шоу "Вечерний Ургант" ведущий Иван Ургант высмеял охранника и даже предположил, как он мог выглядеть.

Сегодня же стало известно, что бывший охранник сможет избежать наказания, поскольку ему уже назначили психиатрическую экспертизу.

Теги: Куйвашев, Ельцин-центр, Малевич, картина



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