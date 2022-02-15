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Общество Свердловская область
стела &quot;Урал&quot; (2022) | Фото: Накануне.RU

Для "Уральского Стоунхенджа" и "Клубка смысла" предложили альтернативные площадки в Екатеринбурге

В столице Среднего Урала предложили площадки для двух арт-объектов — "Клуба смыслов" и надписи "Урал". Они заняли второе и третье места в конкурсе на разработку стелы у аэропорта Кольцово и теперь для них ищут альтернативные места.

Локации представил главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков на встрече "Совета неравнодушных горожан", передает корреспондент Накануне.RU.

"Клубок" можно разместить рядом с бывшим зданием гостиницы "Свердловск", у стадионов "Динамо" и "Екатеринбург-Арена", в сквере Попова или на улице Вайнера.

Надпись "Урал", которую прозвали "Уральским Стоунхенджем", предлагается поставить у Драмтеатра, на площади Первой Пятилетке, на развязке в микрорайоне Новокольцовский или на перекрёстке ул. Челюскинцев — пр. Космонавтов.

"Клуба смыслов"(2022)|Фото: Накануне.RU

стела "Урал"(2022)|Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов считает, что надпись можно установить на Уктусских горах, на рекультивированном Широкореченском полигоне (процедура ещё не закончена), или в парке Маяковского.

На встрече совета только предложили площадки, голосования по ним не было.

Напомним, что ранее эксперты определились с окончательным внешним видом стелы около аэропорта "Кольцово", в одном уникальном объекте соединены три символа: и петля Нестерова, и кольцо - название "Кольцово", а также знаменитый Демидовский узел. Интегрированы световые элементы в виде 300 звезд, что символично к 300-летию Екатеринбурга.

Эскиз стелы в аэропорту "Кольцово"(2021)|Фото: ООО Архитектурное бюро Асадова

Эскиз клубка от ООО "Мегабудка"(2021)|Фото: instagram.com/glava.ekb / Алексей Орлов

Эскиз головоломки со словом "УРАЛ"(2021)|Фото: instagram.com/glava.ekb / Алексей Орлов

Теги: Клубок смыслов, Урал



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