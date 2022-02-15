Глава Крыма поддержал обращение Госдумы к президенту с просьбой о признании независимости ЛНР и ДНР

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался в поддержку решения Госдумы об обращении к президенту России с просьбой о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"На Донбассе живут наши сограждане и соотечественники, которые считают Россию своей Родиной. Народ Донбасса высказал свою волю еще в 2014 году, он с оружием в руках отстоял свое право быть частью Русского мира, быть собой. Надо защитить жителей народных республик от геноцида, от агрессии бандеровского режима и его западных хозяев. Уверен, что принятое сегодня решение поможет остановить кровопролитие и прекратить страдания людей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Отметим, что обращение Госдумы не имеет юридических последствий: нижняя палата парламента просто высказывает свое мнение, а решение остается за главой государства. При этом МИД России высказывается за соблюдение Минских соглашений, которые не предусматривают признание независимости ЛНР и ДНР.