15 Февраля 2022
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Политика В России Крым ДНР и ЛНР
Аксенов, Развожаев, Путин на мотоцикле (2019) | Фото: kremlin.ru

Глава Крыма поддержал обращение Госдумы к президенту с просьбой о признании независимости ЛНР и ДНР

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался в поддержку решения Госдумы об обращении к президенту России с просьбой о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"На Донбассе живут наши сограждане и соотечественники, которые считают Россию своей Родиной. Народ Донбасса высказал свою волю еще в 2014 году, он с оружием в руках отстоял свое право быть частью Русского мира, быть собой. Надо защитить жителей народных республик от геноцида, от агрессии бандеровского режима и его западных хозяев. Уверен, что принятое сегодня решение поможет остановить кровопролитие и прекратить страдания людей", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Отметим, что обращение Госдумы не имеет юридических последствий: нижняя палата парламента просто высказывает свое мнение, а решение остается за главой государства. При этом МИД России высказывается за соблюдение Минских соглашений, которые не предусматривают признание независимости ЛНР и ДНР.

Теги: сергей аксенов, крым, донбасс, признание независимости, госдума



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