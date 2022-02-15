В казахстанском Жанаозене, где в январе начались протесты, бастуют нефтяники

В казахстанском городе Жанаозен, где в начале января начались массовые протесты, позже вылившиеся в беспорядки, забастовали нефтяники.

Как сообщает Orda, люди собрались на городском автовокзале. Они требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. По их словам, в регионе царит несправедливость и "прогнила система".

Нефтяников поддержали местные жители, которые требуют освобождения арестованных за январские события.

Напомним, в начале года в Казахстане начались стихийные митинги граждан, недовольных ростом цен на сжиженный газ. 2 января жители городов Актау и Жанаозен Мангистауской области вышли на улицу с требованием снизить цену на топливо, митингующие перекрывали дороги.

Власти объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, но ситуация не стабилизировалась. В стране на две недели введен режим ЧП, правительство было отправлено в отставку. Участие в ликвидации беспорядков принимали российские миротворцы. 7 января президент Касым-Жомарт Токаев объявил о восстановлении порядка.