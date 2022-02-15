Уралец отправился в колонию за угрозы сделать из головы подруги "копилку"

На Среднем Урале мужчина приговорен к реальному лишению свободы за угрозы своей подруге. Ближайшее время он проведет в колонии строгого режима.

На скамье подсудимых оказался 53-летний житель Полевского. Как показало расследование, поздно вечером 21 декабря прошлого года уралец в квартире по улице Челюскинцев высказал в адрес сожительницы угрозу физической расправы и убийством.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, пригрозив сделать из головы потерпевшей "копилку", мужчина схватил молоток и нанес им своей жертве не менее четырех ударов в область живота. Данные слова и действия женщина восприняла как реальную угрозу и всерьез опасалась ее осуществления.

Как отметили в надзорном ведомстве, свою вину агрессор признал в полном объеме. За это суд назначил ему восемь месяцев лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима.