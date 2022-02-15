В столице Среднего Урала запустят систему "Активный Екатеринбург"

Власти Екатеринбурга запускают систему электронного голосования. Об этом заявил вице-мэр города Сергей Плахотин.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, система "Активный Екатеринбург" позволит горожанам участвовать в голосованиях по вопросам местного благоустройства, дорожным проблемам и объектам нестационарной торговли.

"Система готова процентов на 80, её запуск запланирован на 1 июня 2022 года", — сказал Сергей Плахотин на встрече "Совета неравнодушных горожан".

Членам совета власти предложили поучаствовать в тестирования портала, которое продлится до 1 мая.

В отличие от московского аналога, уральская система позволяет не только голосовать, но и обращаться с жалобами на конкретные проблемы.