15 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Ленин, памятник Ленину, администрация Екатеринбурга, мэрия Екатеринбурга (2021) | Фото: Накануне.RU

В столице Среднего Урала запустят систему "Активный Екатеринбург"

Власти Екатеринбурга запускают систему электронного голосования. Об этом заявил вице-мэр города Сергей Плахотин.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, система "Активный Екатеринбург" позволит горожанам участвовать в голосованиях по вопросам местного благоустройства, дорожным проблемам и объектам нестационарной торговли.

Система "Активный Екатеринбург"(2022)|Фото: администрация Екатеринбурга

Система "Активный Екатеринбург"(2022)|Фото: администрация Екатеринбурга

"Система готова процентов на 80, её запуск запланирован на 1 июня 2022 года", — сказал Сергей Плахотин на встрече "Совета неравнодушных горожан".

Членам совета власти предложили поучаствовать в тестирования портала, которое продлится до 1 мая.

Система "Активный Екатеринбург"(2022)|Фото: администрация Екатеринбурга

Сергей Плахотин(2022)|Фото: Накануне.RU

В отличие от московского аналога, уральская система позволяет не только голосовать, но и обращаться с жалобами на конкретные проблемы.

Теги: Активный Екатеринбург, Сергей Плахотин



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