15 Февраля 2022
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суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Пермячка судится с больницей: обвиняет врачей в заражении коронавирусом

В Перми местная жительница обвиняет "Городскую клиническую больницу имени М.А. Тверье" в том, что сотрудники больницы якобы заразили ее коронавирусом. она обратилась в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб., и оплатить услуги юриста в сумме 51 тыс. руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Индустриального районного суда, заседание назначено на 16 февраля.

Истица считает, что в период, когда она проходила лечение в больнице, медработники недобросовестно исполняли свои должностные обязанности, и якобы это стало причиной заражения коронавирусом.

Теги: суд, врачи, больница, иск, коронавирус



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