МИД России не согласен с Госдумой на счет Минских договоренностей

В Министерстве иностранных дел России не согласны с мнением не только Зеленского, но и Госдумы РФ относительно Минских соглашений.

Президент Украины не раз высказывал недовольство пакетом соглашений. Сегодня за фактическую денонсацию документа высказалась и Госдума России, предложившая президенту Владимиру Путину признать независимость ЛНР и ДНР.

В МИДе же призывают придерживаться договоренностей.

"Мы подтвердили безальтернативность полного и последовательного выполнения минского комплекса мер, и рассчитываем, что действующее председательство, в том числе через своего специального представителя на Украине и в контактной группе, будет содействовать движению в этом направлении - как можно более скорому и как можно более ответственному", - заяви глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау.