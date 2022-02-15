15 Февраля 2022
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Сергей Лавров, флешмоб Сима-Лэнд (2021) | Фото: Накануне.RU

МИД России не согласен с Госдумой на счет Минских договоренностей

В Министерстве иностранных дел России не согласны с мнением не только Зеленского, но и Госдумы РФ относительно Минских соглашений.

Президент Украины не раз высказывал недовольство пакетом соглашений. Сегодня за фактическую денонсацию документа высказалась и Госдума России, предложившая президенту Владимиру Путину признать независимость ЛНР и ДНР.

В МИДе же призывают придерживаться договоренностей.

"Мы подтвердили безальтернативность полного и последовательного выполнения минского комплекса мер, и рассчитываем, что действующее председательство, в том числе через своего специального представителя на Украине и в контактной группе, будет содействовать движению в этом направлении - как можно более скорому и как можно более ответственному", - заяви глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау.

Теги: сергей лавров, минские соглашения, госдума



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