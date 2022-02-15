Если Украина откажется от вступления в НАТО, многие вздохнут с облегчением - Лавров

Если Украина откажется от вступления в НАТО, многие вздохнут с облегчением, в том числе и в Европе, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Он также высказался о сомнительности стремления Украины и Грузии войти в НАТО.

"Главная причина в том, что власти этих стран проявили несостоятельность. И сделали это в условиях, когда над ними всячески желали установить и в итоге установили внешнее управление - с единственной целью, чтобы оторвать их от России. Чтобы взять их в сферу влияния НАТО", - заявил Лавров после встречи с с действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау.