Охранник "Ельцин-центра", разрисовавший картину, сможет избежать наказания

Пенсионер Александр Васильев, разрисовавший картину в Ельцин-центре будучи охранником выставки, сможет избежать наказания. Об этом Накануне.RU сообщил его адвокат Александр Бушмаков, который рассказал, что бывшему сотруднику ЧОПа назначили психиатрическую экспертизу.

По его словам, Васильев признал свою причастность к порче экспоната, а значит теперь он является единственным подозреваемым. Как только этот вопрос был решен, пенсионеру назначили медицинскую экспертизу, по результатам которой его могут признать невменяемым на момент преступления. В этом случае дело будет прекращено без какого-либо разбирательства, а самому Васильеву назначат меры медицинского характера.

Напомним, что 60-летнего сотрудника ЧОПа поставили как раз охранять произведения искусства, однако тот, по всей видимости, решил подкорректировать часть коллекции Третьяковской галереи. Позднее он рассказал, что подрисовать глаза героям картины "Три фигуры" ему предложили подростки, которые заявили, что это их рисунок. Охранник не усомнился в "детской руке" художника.

Позднее в эфире шоу "Вечерний Ургант" ведущий Иван Ургант высмеял охранника и даже предположил, как он мог выглядеть.

Инцидент произошел еще 7 декабря. Сумма реставрационных работ составила 250 тыс. руб. К счастью, полотно было застраховано на 75 млн руб. Несмотря на это, в полиции отказались возбуждать уголовное дело из-за незначительности ущерба. Министерство культуры направило жалобу в Генпрокуратуру на отказ в возбуждении уголовного дела и попросило переквалифицировать его по ст. 243 УК РФ с формулировкой "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ". Позднее полиция возбудила уголовное дело, а Минкультуры РФ решило выделить дополнительные средства музеям Свердловской области на усиление охраны своих произведений.