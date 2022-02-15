В Екатеринбурге предложили площадки для возвращения Краснознамённой группы

В Екатеринбурге сформировали список мест, где можно разместить ранее снесённую Краснознамённую группу с орденом Ленина.

Кроме "исторической" площадки на Плотине городского пруда, предлагается пустырь на Челюскинцев — Героев России (рядом с недостроенным небоскрёбом) и место на перекрёстке пр. Ленина — ул. Гагарина.

Рассматривалась также площадка рядом с офисом "Газпрома", но сейчас там уже установлен другой арт-объект.

Места для размещения представил на встрече "Совета неравнодушных горожан" главный архитектор города Андрей Молоков.

В "Совете" уже начали оценивать площадки. Ряд участников также попросили "забыть" о памятнике и не возвращать его горожанам.

Напомним, Краснознамённую группу с орденом Ленина установили в городе в 1974 году на деньги ветеранских организаций — за вклад в Победу, за революционные и научные достижения горожан. В 2013 году памятник варварски демонтировали городские власти, что вызвало недовольство жителей.