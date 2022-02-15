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Общество Свердловская область
Светлана Радионова (2021) | Фото: Администрация ЯНАО

Глава Росприроднадзора отправилась в Нижний Тагил, чтобы лично убедиться в загрязнении воздуха

После многочисленных жалоб со стороны жителей Нижнего Тагила на смог и загрязнение атмосферного воздуха, глава Росприроднадзора Светлана Радионова решила лично убедиться в достоверности слов тагильчан. В своем Instagram чиновница отметила, что уже выехала вместе с сотрудниками прокуратуры на производственную площадку "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат".

"В воздухе Нижнего Тагила зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по сероводороду в 19,8 раза. Вместе с прокуратурой выехали на производственную площадку "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат". По итогам проверки примем меры", - Радионова.

Напомним, что минприроды Свердловской области в конце прошлого месяца не выявило превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций измеряемых загрязняющих веществ в воздухе Нижнего Тагила. Несмотря на это люди продолжили сетовать на сильный химический запах и смог, который, по предположению горожан, двигался со стороны предприятия "ЕВРАЗ". По словам уральского эколога Андрея Волегова, запах проникает в квартиры через окна и подъезды, от чего у тагильчан в последнее время появляются симптомы головокружения и тошноты.

В этот же день в администрации города предупредили, что смог продержится до 2 февраля, а позднее данное предупреждение было продлено до 4. Ситуацией заинтересовались в Нижнетагильской природоохранной прокуратуре. Сейчас надзорное ведомство проводит свою проверку.

Также напомним, что все это происходит на фоне исключения Нижнего Тагила из списка городов, где превышен уровень загрязнения воздуха. Причиной такого решения стало снижение выбросов на 4%

Теги: Роспотребнадзор, Нижний Тагил, проверка, загрязнение воздуха



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