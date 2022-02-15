15 Февраля 2022
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Самолёт Airbus A320 (2020) | Фото: Накануне.RU

У "Уральских авиалиний" опять возникли проблемы с рейсом "Екатеринбург – Сочи"

Транспортные прокуроры выясняют все обстоятельства сегодняшнего инцидента в аэропорту Екатеринбурга.
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Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось в 12 часов 25 минут с самолетом авиакомпании "Уральские авиалинии" рейсом "Екатеринбург – Сочи". По предварительной информации, при движении была выявлена техническая неисправность передней стойки шасси.

В итоге самолет вернулся обратно на стоянку воздушных судов. На борту в этот момент находилось 133 пассажира, в том числе 10 детей.

Сейчас представителем авиакомпании решается вопрос о замене самолета. Предоставление услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.

Напомним, что на прошлой неделе рейс "Екатеринбург – Сочи" стал довольно проблемным для "Уральских авиалиний". За три дня он был дважды перенесен из-за неполадок в самолете.

Теги: рейс, Уральские авиалинии, Екатеринбург, Сочи



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