Российские банки провели первые переводы в цифровых рублях между клиентами

Центробанк и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля и успешно провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами.

Ранее в эксперименте выразили желание принять участие 12 банков, среди которых Сбербанк и ВТБ. В тестировании уже участвует три банка. Кто именно подключился к проекту, не уточняется.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, два из трех банков успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений.

Остальные участники пилотной группы планируют подключиться к тестированию платформы цифрового рубля после завершения доработок своих ИТ-систем.

Как сообщалось, Центробанк хочет создать новую форму национальной валюты – "цифровой рубль", по задумке он объединит преимущества наличных и безналичных денег. По мнению Минфина, цифровой рубль станет третьей формой денег в России до 2030 года.

Ранее выяснилось, что получать зарплату в цифровых рублях готовы только 11% россиян. 41% опрошенных категорически против получения зарплаты в новой форме валюты.