15 Февраля 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
Государственная дума, Госдума, депутаты (2020) | Фото: duma.gov.ru

Рубль и акции начали падать на фоне новостей о готовности Госдумы признать независимость ЛНР и ДНР

Едва укрепившийся на фоне новостей об отводе войск из Белоруссии рубль снова начал падать, вместе с ним падают и акции на фондовом рынке. Причина – принятие Госдумой жесткого варианта обращения к президенту России о признании независимости ЛНР и ДНР.

Решение Госдумы означает, что российский парламент выступил за денонсацию Минских соглашений, на соблюдении которых так настаивает Кремль и МИД. Депутаты обосновали свое предложение тем, что Минские договоренности все равно не соблюдаются Украиной.

"Постановление об обращении Госдумы к президенту о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик будет подписано немедленно и направлено главе государства", - сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

При этом в Госдуме заявили, что россияне полностью поддерживают решение депутатов и готовы пожертвовать материальным благополучием ради соотечественников из Донбасса (в ЛДНР, по последним данным, насчитывается 773 тыс. обладателей российских паспортов).

Теги: рубль, госдума, признание независимости, лнр, днр, рынок



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