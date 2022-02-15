Работникам уральской птицефабрики выплатили 7 млн рублей долгов по зарплате

На Среднем Урале лишь после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по зарплате перед рабочими местной птицефабрики.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что на ООО "Птицефабрика "Артемовская" за декабрь 2021 года образовалась задолженность перед 410 работниками на сумму около 7 млн рублей. После этого работодателя вызвали в прокуратуру, где тот отчитался о принимаемых мерах по выплате зарплаты и предоставил график погашения долгов.

Кроме этого, в адрес директора птицефабрики было внесено представление об устранении нарушений федерального закона. Также против него возбудили дело по статье КоАП РФ "Нарушение трудового законодательства".

Как отметили в ведомстве, после этого задолженность перед сотрудниками Артемовской птицефабрики была погашена в полном объеме.