15 Февраля 2022
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Дмитрий Трапезников (2018) | Фото:dan-news.info

Бывший глава ДНР станет вице-премьером Калмыкии

Председатель администрации Элисты и бывший глава ДНР Дмитрий Трапезников стал вице-премьером Калмыкии. Депутаты Элистинского городского собрания в ходе внеочередного заседания удовлетворили его заявление о досрочном сложении полномочий мэра Элисты по собственному желанию, сообщает ТАСС.

Глава Калмыкии Бату Хасиков заявил, что принял решение назначить Трапезников заместителем председателя правительства республики. Он написал в "Инстаграм", что считает его хорошим стратегом, умеющим выстраивать деловые отношения.

Назначение Трапезникова в 2019 году сопровождалось недовольством части населения.

Напомним, после гибели Александра Захарченко он был экстренно назначен главой ДНР, но через неделю Генпрокуратура ДНР признала его назначение незаконным, и его сменил Денис Пушилин.

Теги: Дмитрий, Трапезников



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