Песков: Путин иногда шутит, комментируя сообщения о дате "нападения" на Украину

Владимир Путин с юмором относится к сообщениям с датами якобы планируемого вторжения на Украину, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так, по его словам, иногда глава государства в шутку просит узнать, не публикуется ли точное время начала войны, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что невозможно с пониманием относиться к такому "маниакальному информационному безумию".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров с сарказмом ответил на вопрос CNN о том, собирается ли Россия нападать на Украину.

Напомним, по данным западных СМИ, американский президент Джо Байден 11 февраля в ходе разговора в режиме видеоконференции с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может совершить нападение на Украину уже 16 февраля. Такое утверждение содержится в материале в газете Politico, которая ссылается на собственные источники.