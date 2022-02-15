Сотрудник "Кольцово" стал подозреваемым в деле о мошенничестве с коллекционным вином

Руководитель подразделения ПАО "Аэропорт Кольцово" стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве с коллекционным вином пассажира. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального следственного управления на транспорте, речь идет о 43-летнем начальнике смены службы авиационной безопасности по досмотру.

Неприятный инцидент с одним из пассажиров в "Кольцово" произошел в прошлом ноябре. Мужчина обратился к подозреваемому с просьбой установить потерянный багаж, где находилось шесть бутылок коллекционного вина Angelus Premier Grand Cru Classe общей стоимостью около 460 тыс. рублей. При этом начальник службы безопасности знал, что багаж находится в его кабинете, однако сообщил владельцу, что для поиска столь ценного груза понадобится 30 тыс. рублей. Получив деньги, подозреваемый вернул вино пассажиру.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. На данный момент следователи проводят комплекс оперативных мероприятий, дабы установить все обстоятельства произошедшего. По информации пресс-службы "Кольцово", сотрудника отстранили от своих обязанностей, а сам аэропорт оказывает полное содействие правоохранительным органам. Сейчас подозреваемому грозит до 6 лет колонии.

С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства аэропорта готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.