Сотрудник "Кольцово" стал подозреваемым в деле о мошенничестве с коллекционным вином

15 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
вино, корзина, виноделие, кубанское вино (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сотрудник "Кольцово" стал подозреваемым в деле о мошенничестве с коллекционным вином

Руководитель подразделения ПАО "Аэропорт Кольцово" стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве с коллекционным вином пассажира. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального следственного управления на транспорте, речь идет о 43-летнем начальнике смены службы авиационной безопасности по досмотру.

Неприятный инцидент с одним из пассажиров в "Кольцово" произошел в прошлом ноябре. Мужчина обратился к подозреваемому с просьбой установить потерянный багаж, где находилось шесть бутылок коллекционного вина Angelus Premier Grand Cru Classe общей стоимостью около 460 тыс. рублей. При этом начальник службы безопасности знал, что багаж находится в его кабинете, однако сообщил владельцу, что для поиска столь ценного груза понадобится 30 тыс. рублей. Получив деньги, подозреваемый вернул вино пассажиру.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. На данный момент следователи проводят комплекс оперативных мероприятий, дабы установить все обстоятельства произошедшего. По информации пресс-службы "Кольцово", сотрудника отстранили от своих обязанностей, а сам аэропорт оказывает полное содействие правоохранительным органам. Сейчас подозреваемому грозит до 6 лет колонии.

С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства аэропорта готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.

Теги: Кольцово, аэропорт, подозреваемый, мошенничество, коллекционное вино, багаж



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3916

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети